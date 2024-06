Anatel Busca Ofertas: Agência lança plataforma para comparar planos

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) lançou, nessa segunda-feira (3), a ferramenta “Anatel Busca Ofertas”, que permite aos consumidores compararem ofertas de diferentes operadoras de telefonia e internet.

A plataforma, que já está disponível no site da Anatel, permite aos consumidores compararem ofertas de telefonia móvel, banda larga, TV por assinatura, telefonia fixa e combos com os serviços anteriores, dando possibilidade de filtragem por município, tipo de serviço, preço, modalidade de pagamento, nome da empresa e, no caso de telefonia móvel e banda larga, volume de dados.

Outra vantagem do uso da ferramenta, além da possibilidade se comparar os planos lado a lado, é verificar se existe disponibilidade dos serviços em cada região, facilitando a escolha de um serviço que tenha a cobertura necessária.

Para utilizar a nova plataforma, basta acessar o site da “Anatel Busca Ofertas”, selecionar o tipo de serviço que deseja, informar o município e aplicar os filtros de acordo com suas preferências.

