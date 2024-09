Anatel realiza teste de qualidade do sinal 4G e 5G em Campo Grande

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), junto do Ministério das Comunicações, deu início na segunda-feira (23) a uma operação de fiscalização da qualidade do sinal de telefonia e internet 4G e 5G de Campo Grande.

A ação, que faz parte do Programa Nacional de Melhoria da Cobertura e da Qualidade da Banda Larga Móvel, tem como objetivo é avaliar se as operadoras estão oferecendo serviço de qualidade na Capital, aferindo a qualidade do sinal e taxa de download das faixas 4G e 5G com equipamentos específicos em 20 pontos diferentes da Capital.

“Após as medições, as operadoras serão notificadas para definirem um plano de ação para a cidade fiscalizada, visando realizarem melhorias na prestação do serviço. Depois de seis meses, a Anatel e o Ministério das Comunicações retornam ao local para realizar novo levantamento e avaliar se as melhorias foram implementadas”, afirmou o secretário de Telecomunicações do ministério, Hermano Tercius.

Confira os locais onde o sinal será avaliado:

Aeroporto Internacional de Campo Grande;

Praça do Papa;

Praça Ari Coelho;

Praça do Peixe;

Parque Ayrton Senna;

Parque Ecológico do Sóter;

Terminal Moreninhas;

Shopping Norte Sul;

Shopping Campo Grande;

Shopping Bosque dos Ipês;

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB);

Central de Atendimento Prefeitura;

Tribunal de Justiça;

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS);

Feira Central;

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS);

Rua 14 de Julho, tanto esquina com a Rua Dom Aquino quanto na esquina com a Rua da Liberdade;

Câmara Municipal de Campo Grande.

