Anielle Franco é ouvida por ministros sobre caso de assédio de Silvio Almeida

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, foi ouvida por colegas ministros no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira (6), sobre as acusações de assédio que sofreu pelo ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e Cidadania.

Participaram da reunião o controlador-geral da União, Vinicius Carvalho, o advogado-geral da União, Jorge Messias, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck. O grupo aguarda o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Brasília para discutirem a situação.

Alvo de acusações de assédio sexual, Silvio Almeida foi denunciado ONG Me Too Brasil, que citou uma suposta denúncia por importunação sexual por Anielle. As denúncias, feitas inicialmente de forma anônima, se tornaram públicas após reportagem do Metrópoles.

Em suas redes, a ministra Cida Gonçalves publicou uma foto em solidariedade à Anielle. "Minha solidariedade e apoio a você, Anielle Franco, minha amiga e colega de Esplanada, neste difícil momento", comentou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também