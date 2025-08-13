Menu
"Antes da Rosa": Poesias de Karol Duarte ganham fomento da Fundação de Cultura

Através do projeto 'Leia MS', 50 obras foram contempladas em cinco diferentes categorias literárias

13 agosto 2025 - 12h12
Karol Duarte, autora dos livros Antes da Rosa e Movidos pelo AmorKarol Duarte, autora dos livros Antes da Rosa e Movidos pelo Amor   (Divulgação)

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, por meio do Edital Leia MS – Fomento a Obras Literárias Sul-Mato-Grossenses, selecionou a escritora Karol Duarte para o incentivo à sua obra 'Antes da Rosa', no valor de R$ 15 mil, na categoria Poesia.

O edital, que conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), visa impulsionar a produção e circulação de obras literárias independentes no Estado, ampliando o acesso aos livros e fortalecendo a economia criativa regional. No total, 50 obras foram contempladas em cinco diferentes categorias literárias.

Publicado originalmente em 2017 pela Editora Scortecci, 'Antes da Rosa' reúne poesias que exploram com sensibilidade e profundidade temas como identidade, amadurecimento, dor e feminilidade. A autora utiliza uma linguagem direta e comovente, capaz de tocar leitores de diferentes idades. Para Karol, o fomento proporcionado pela Fundação de Cultura é essencial: “Esse incentivo é fundamental, pois garante que a literatura produzida em Mato Grosso do Sul chegue a mais pessoas, especialmente àqueles que, muitas vezes, não teriam acesso a essas obras”, afirma.

Como parte das contrapartidas do Edital Leia MS, 100 exemplares físicos de 'Antes da Rosa' serão doados ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Mato Grosso do Sul (SEBP/MS). Além disso, a obra será disponibilizada gratuitamente em formato digital por meio do aplicativo MS Digital, na aba Leia MS, por dois anos, garantindo sua acessibilidade a um público ainda maior.

“Antes da Rosa é uma obra que marcou profundamente minha trajetória. Ver essa obra ganhar novo fôlego e atingir novos leitores é uma alegria imensa. Isso é uma forma de manter a poesia viva e acessível para todos”, compartilha Karol.

Sobre a autora
Karol Duarte é jornalista, pós-graduada em Escrita Criativa e Produção Literária. Além de Antes da Rosa, é autora de Movidos pelo Amor: histórias de adoção em Mato Grosso do Sul e participou de antologias nacionais e internacionais, como o Poemário (Lisboa, Portugal). Vencedora de concursos literários, foi premiada em 2021 com o prêmio LAB III pelo poema Simplesmente Felicidade e, em 2024, recebeu o Prêmio Seu Agripino de Trajetória Técnica, em reconhecimento à sua contribuição para o cenário literário.

