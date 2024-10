AO VIVO: Acompanhe o eclipse solar

Já é possível visualizar, a olho nu, o eclipse solar que acontece na tarde desta quarta-feira (2), e que é visível, parcialmente, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, incluindo Mato Grosso do Sul, e que terá seu pico por volta das 16h57.

No Brasil, o fenômeno será apenas parcial, ou seja, a Lua não consegue cobrir o Sol da mesma maneira que em um eclipse anular, onde ainda é possível se ver o “anel de fogo”, com apenas uma parte do nosso astro estando coberta.

Caso queira visualizar o fenômeno, é necessário ter alguns cuidados ao observar o eclipse:

- Não observe o eclipse diretamente sem equipamentos adequados;

- Não utilize “truques”, como tentar ver o eclipse através de chapas de raio-x, câmera do celular ou máquinas fotográficas (que também pode causar danos ao aparelho) e óculos escuros;

- Não faça o uso de telescópios sem os filtros apropriados;

- Utilize óculos próprios para observação de eclipses, que são vendidos em lojas especializadas em artigos astronômicos;

- Caso não consiga acesso aos óculos próprios para eclipse, vidros para solda com filtro 14 ou maior também podem ser utilizados, que se combinados com óculos escuros, aumentam ainda mais a proteção.

Onde assistir

Para quem não conseguir observar o fenômeno, o Observatório Nacional, em parceria com astrônomos do Projeto Céu em sua Casa: observação remota e com o Time And Date, fará transmissão ao vivo do eclipse anular no YouTube, em tempo real. Acompanhe:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também