Eclipse solar poderá ser visto de parte do Brasil; saiba mais

Acontece na próxima semana, na quarta-feira (2), o eclipse anular do Sol, que poderá ser visto por observadores nas partes sul das regiões Sudeste e Centro-Oeste, além de toda a região Sul do Brasil.

O fenômeno será visto como anular em uma estreita faixa que passa pelo Oceano Pacífico, Oceano Atlântico e no extremo sul da América do Sul, incluindo Chile e Argentina. Segundo a astrônoma do Observatório Nacional (ON), Josina Nascimento, “quanto mais ao sul maior será a área eclipsada”.

A astrônoma explicou que, durante o eclipse anular, a Lua se alinha entre a Terra e o Sul, bloqueando toda ou maior parte da luz do sul em uma parte específica da superfície do nosso planeta.

“Esse tipo de eclipse ocorre quando a Lua está em seu apogeu, o ponto mais distante de sua órbita da Terra, ou próxima deste ponto, fazendo com que pareça menor do que o Sol no céu. A frequência com que os eclipses do Sol ocorrem é em média 2 vezes por ano, podendo ser somente parciais, anulares ou totais. O último eclipse anular do Sol ocorreu em 14 de outubro de 2023 e foi visto em uma parte do Brasil”, detalhou.

Para quem não conseguir observar o fenômeno, o Observatório Nacional, em parceria com astrônomos do Projeto Céu em sua Casa: observação remota e com o Time And Date, fará transmissão ao vivo do eclipse anular no YouTube.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também