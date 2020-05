AO VIVO – Posse do novo procurador-geral de Justiça, Alexandre Magno

O novo procurador-geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Benites de Lacerda, toma posse neste momento para comandar o Ministério Público Estadual (MPE) pelos próximos dois anos.

Alexandre Magno foi eleito no dia 3 de abril. Com a eleição de Magno, é a primeira vez na história do MPMS que um promotor de Justiça assume o mais alto cargo na Instituição. O novo procurador-geral de Justiça foi nomeado pelo governador Reinaldo Azambuja no dia 8 de abril.

A cerimônia de posse do tem acesso restrito seguindo as orientações dos órgãos oficiais de saúde devido à COVID-19. Para preservar a saúde de todos, e dos membros e servidores que integram o MPMS, a posse é transmitida ao vivo, acompanhe:

Deixe seu Comentário

Leia Também