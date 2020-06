Aos 91 anos, morre Júlio Martins, fundador de Chapadão do Sul

Sarah Chaves, com informações do Correios News

O comendador, e um dos fundadores e colonizadores de Chapadão do Sul, Júlio Alves Martins, 91 anos, faleceu no sábado (13), após ter um mal estar em sua fazenda no município.

Ele foi socorrido pelo corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal, mas acabou falecendo, vitima de infarto.

Ainda não há informações sobre o inicio do velório ou seu sepultamento.

Criação de Chapadão do Sul

Júlio Alves Martins, era aviador, e nasceu em19 de dezembro de 1928. Após anos servindo o quartel e se casado, entre 1951 e 1956, ele e alguns companheiros fundaram o Aeroclube de Frederico Westphalen, com aviões e aeroclubes cedidos pela Ministério da Aeronáutica em todo o país.

Quando Júlio Martins, passou a táxi aéreo no interior do Rio Grande do Sul. Em um desses voos, trazendo um cliente para ver umas terras no oeste do país, Júlio aterrissou em pleno mato, numa região conhecida como Pouso Frio.

Ali teve início um leva-e-traz de fazendeiros para examinar aquelas terras fecundas. Muitas vendas foram então intermediadas, até que Júlio decidiu comprar o seu próprio pedaço de chão e por ali montar acampamento.

Quando, em 29 de junho de 1980, Júlio apresentou à Assembleia Legislativa Estadual um requerimento para a criação de um distrito no município de Cassilândia. O nome: Chapadão do Sul. E em 25 de fevereiro de 1981, o loteamento foi passado em cartório.

O município foi emancipado no dia 23 de outubro de 1987, dia do aviador, após processo liderado pelo fundador, Chapadão do Sul foi criado.

Até os dias atuais, a família do agora falecido, vive em Chapadão do Sul, onde segue com os seus negócios de corretagens e vendas dos lotes que originou a cidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também