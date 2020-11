Após 50 dias internado, 'Pinguim' morre na Santa Casa

Anderson Henrique Almeida, conhecido como "Pinguim", morreu neste sábado após ficar 50 dias internado na Santa Casa de Campo Grande depois de ser atropelado no Jardim das Hortencias.

Pinguim quebrou o joelho, fêmur, mão e teve traumatismo craniano, ele foi internado com estado de saúde gravíssimo.

Os amigos dele estavam fazendo uma rifa de uma televisão de 32 polegadas para custear os gastos com medicamentos, fraldas e alimentos para sonda, pois Anderson iria receber alta e continuaria o tratamento em casa, mas o jovem não resistiu.

O acidente

No dia 19 de setembro, o jovem Anderson Henrique Almeida, sofreu um acidente gravíssimo no cruzamento da rua Graça Aranha, com a Crevelândia, no bairro Jardim das Hortências. Ele foi atingido por um veículo que estava em alta velocidade.

Segundo informações do irmão da vítima, Anderson estava vindo do serviço, quando chegou no cruzamento, o motorista de 63 anos, que estava embriagado não respeitou a sinalização de 'pare' e avançou a preferencial, e acabou atingindo em cheio o rapaz, que descia para Graça Aranha e foi parar na Crevelândia. O Pinguim voou da motocicleta honda 150 com preta.

O autor foi preso, mas passou por audiência de custódia e foi liberado.

