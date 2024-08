Após acidente em Vinhedo, Anac diz que vai intensificar monitoramento sobre Voepass

Após acidente que matou 62 pessoas a bordo do voo 2283 da Voepass, que caiu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (9), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) de início a uma operação assistida para intensificar o monitoramento do serviço prestado pela companhia aérea.

A decisão ocorre após reunião realizada com a empresa nesta sexta-feira (16), porém, a Anac não deu mais detalhes sobre como intensificará esse monitoramento.

"No atual contexto pós-acidente aéreo, e considerando aspectos de fatores humanos, a agência entende ser importante a intensificação da vigilância continuada e do monitoramento do serviço prestado pela empresa, estabelecendo parâmetros para evitar anormalidades na operação", disse a agência em nota.

Ainda não se sabe a causa do acidente, que segue sendo investigado pela Força Aérea Brasileira (FAB) por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA).

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também