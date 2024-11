Avião cargueiro faz pouso de emergência em Guarulhos após pegar fogo

Um avião cargueiro da empresa Total Cargo, modelo Boeing 737-4Q8 (SF), precisou fazer um pouco de emergência, por volta das 2h deste sábado (9), no Aeroporto Internacional de Guarulhos após pegar fogo.

Três veículos da brigada de incêndio do próprio aeroporto e outros cinco do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas. As equipes já faziam os trabalhos de rescaldo por volta das 7h, além de retirarem a carga da aeronave.

À TV Globo, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) afirmou que irá investigar as causas do incêndio e pouso forçado. Todos os documentos da aeronave estavam em dia.

