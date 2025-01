Avião sai da pista durante pouso e atinge cerca de fazenda em MT

O avião bimotor King Air 350, saiu da pista durante o pouso e se chocou com uma cerca de uma fazenda, para na área de vegetação, na região Ribeirão Cascalheira, no Vale do Araguaia, em Mato Grosso, na tarde deste sábado (11).

A aeronave pertence a empresa Amaggi, conhecido como 'gigante do agro'. No momento do acidente, sete pessoas - seis passageiros e o piloto - estavam a bordo, mas nenhuma se feriu, conforme informações do site Folha Max.

A Amaggi se manifestou oficialmente sobre o incidente e destacou que o turboélice saiu da pista e atingiu a cerca, provocando danos materiais no avião e a propriedade rural. A empresa também tem como acionista o ex-governador do Mato Grosso, Blairo Maggi.

Durante o sábado, o avião havia saido de Confresa e transportava funcionários para a propriedade rural. O bimotor tem capacidade para transportar até 10 passageiros, dependendo da configuração adotada.

Esse modelo, em específico, pode chegar a velocidade de 540 km/h e custa em torno de R$ 10 milhões.

