Avó esquece neta de 4 anos dentro do carro de motorista por aplicativo

Sarah Chaves, com informações do G1

A avó de uma menina de 4 anos, esqueceu a neta dentro de um carro de corrida por aplicativos ao voltar para casa em João Pessoa, na Paraíba.

De acordo com o G1, o caso aconteceu no sábado (15). A avó teria descido do carro com outras crianças, pegou bolsa e outros objetos, mas a menina ficou no veículo.

O motorista só percebeu a presença da criança quando chegou em casa e foi retirar os objetos dele de dentro do carro e encontrou a menina dormindo.

Na volta para casa, quando desceu do carro a avó perguntou pela criança a outra pessoa da família e foi informada que ela já havia descido do carro.

Como a avó não havia visto, pediu para olhar no quarto e ninguém encontrou a menina. Segundo a senhora, ela já faz viagens com o mesmo motorista há algum tempo e quando percebeu a ausência da neta, ligou para pegá-la.

A mãe da criança ao saber do ocorrido ficou desesperada para encontrar a filha. "Só quero minha filha, nada mais, ela tem problema de asma e não pode ficar muito tempo em local fechado", dizia Tainá, chorando.

O motorista aguardou a ligação da avó e enquanto isso, deu jantar para a menina. "Esperei ela ligar para dizer que estava tudo tranquilo e fui lá levar", contou o motorista Alex Lins.

Deixe seu Comentário

Leia Também