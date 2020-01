Azul terá vôo direto para Nova York, após cinco anos de espera

Sarah Chaves, com informações do Uol

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras, começa sua rota para Nova York, nos Estados Unidos, ainda nesse semestre, a venda de passagens para o primeiro vôo já está marcado para dia 15 de junho, e aberta para compra. Os vôos sairão do aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, com destino ao aeroporto JFK, em Nova York.



Segundo uma pesquisa de preços feita pela UOL nas datas selecionadas a Azul tem as melhores tarifas entre as cinco companhias aéreas que operam a rota.

O preço da passagem cobrado pela Azul chegam a ser 53,1% mais baixos, como a passagem para viagem entre os dias 14 e 21 de novembro. A Azul cobra R$ 2.641. Na United Airlines, empresa mais cara, esse mesmo bilhete sai por R$ 5.639. Num dos períodos pesquisados, entre 15 e 27/6, a Azul não foi a mais barata, ficando em segundo lugar: a Latam cobra R$ 2.548, enquanto a passagem da Azul custa R$ 2.829.

O diretor de relações institucionais da Azul, Marcelo Bento Ribeiro, afirmou que voar para Nova York era um desejo antigo da companhia aérea. "Estamos há mais de cinco anos esperando para voar à Nova York. Com a retomada da economia e a saída da Avianca Brasil da rota, esse era o momento ideal para iniciarmos os vôos", afirmou.

A Azul vai operar no terminal cinco do aeroporto JFK, o mesmo no qual opera a companhia aérea JetBlue. As duas empresas têm acordos de parceira que vão permitir conexões imediatas para cidades como Chicago, Boston, Los Angeles, Austin, Seatle, San Diego, San Francisco, Las Vegas, Salt Lake City, Houston e Long Beach.

Veja preços dos voos de São Paulo para Nova York:

Os valores foram pesquisados nesta segunda-feira (27).

De 15/06 a 27/06

Latam: R$ 2.548

Azul: R$ 2.829

Delta: R$ 3.033

United: R$ 3.334

American Airlines: R$ 3.551

De 10/07 a 17/07

Azul: R$ 5.565

Latam: R$ 6.621

American Airlines: R$ 7.707

Delta: R$ 8.474

United: R$ 9.532

De 07/8 a 14/8

Azul: R$ 2.641

Latam: R$ 3.112

American Airlines: R$ 3.113

United: R$ 3.697

Delta: R$ 3.785

De 14/11 a 21/11

Azul: R$ 2.641

Latam: R$ 3.112

American Airlines: R$ 3.113

Delta: R$ 5.151 United: R$ 5.639.

