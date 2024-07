Banco do Brasil anuncia R$ 260 bilhões para o Plano Safra 2024/2025

O lançamento oficial do Plano Safra do Banco do Brasil contou com a presença do diretor administrativo da Aprosoja/MS, Paulo Stefanello, e representantes da classe produtora e autoridades dos governos federal, estadual e municipal.

De acordo com a instituição, serão disponibilizados R$ 260 bilhões para o Plano Safra 2024/2025, nas modalidades custeio, investimento, títulos agro, comercialização e industrialização.

“Boa parte deste valor deve ser disponibilizado para Mato Grosso do Sul, tendo em vista a vocação para o agronegócio que o Estado tem”, revela o superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, Omar Vasconcelos.

Para a agricultura familiar serão disponibilizados 26 bilhões de reais; para os médios produtores R$ 24 bi; para agricultura empresarial R$ 144 bi, um percentual de 55% e R$ 66 bi para Títulos Agro e Cadeia de Valor. Além da apresentação dos valores, o Banco do Brasil assinou contratos específicos com representantes do setor produtivo.

O superintendente estadual apresentou ainda um comparativo com os valores disponibilizados no plano safra anterior. “Este é o maior valor da história do Banco do Brasil liberado para o Plano Safra. Em 2023, foram disponibilizados 240 bilhões de reais, sendo que 16,9 milhões vieram para Mato Grosso do Sul”.

Para ter acesso aos valores, o produtor rural deve procurar uma das agências do Banco do Brasil.

