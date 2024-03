BBB 24: ApÃ³s 'trolagem' de Tadeu em discurso, Michel Ã© eliminado em paredÃ£o

Em paredão com Alane e Davi, o professor de geografia, Michel foi o eliminado nesta terça-feira (5), durante o programa ao vivo do Big Brother Brasil.

O mineiro é o 11º eliminado do BBB 24 com 70,33% da média dos votos para sair. Em segundo lugar ficou Davi, com 28,73% da média. A participante com menos votos para sair foi Alane, com 0,94%.

O apresentador Tadeu Schmidt chegou a 'trolar' os expectadores, indicando a saída de Davi por um breve momento em seu discurso.

"Já chegou a hora de saber a verdade definitiva. E hoje o resultado vai surpreender muita gente. No fim do dia, uma frase vai prevalecer. Opção 1: 'Pequenos escritores podem escrever grandes histórias'. Ou opção 2: 'O fraco voltou, sô'. Davi, pode se despedir do Michel. Michel, quem sai é você", disse Tadeu.

