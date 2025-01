'BBB 25': Conheça todas as duplas participantes da edição

A 25ª edição do Big Brother Brasil estreia na próxima segunda-feira (13) e já começou a movimentar as redes sociais com o anúncio dos primeiros participantes.

Nesta quinta-feira (9), a TV Globo revelou as duplas que integrarão o reality show. A novidade deste ano é a formação de duplas que prometem trazer dinâmicas inéditas à competição.

Além da exibição no gshow e no Globoplay, os fãs do programa podem acompanhar a Maratona Big Day, uma transmissão ao vivo com o elenco da Rede BBB, que está repercutindo os perfis dos confinados com convidados especiais.

A lista inclui personalidades famosas no grupo Camarote e anônimos no grupo Pipoca. Confira os participantes anunciados:

Grupo Camarote

Diego e Daniele Hypólito (irmãos)

Os irmãos Diego, de 38 anos, e Daniele Hypólito, 40 anos, são dois dos maiores nomes da ginástica brasileira. Diego foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016 e é conhecido por seu carisma e bom humor. Daniele, que disputou cinco Olimpíadas e fez história ao conquistar a primeira medalha individual do Brasil em um Mundial de Ginástica, se descreve como mais observadora e tranquila. Eles destacam a relação de amizade como o ponto forte da parceria.

Vitória Strada e Mateus (amigos)

A atriz Vitória Strada, de 28 anos, e o arquiteto Mateus, da mesma idade, se consideram praticamente irmãos. Vitória, conhecida por protagonizar novelas como Tempo de Amar e Fuzuê, tem uma personalidade solar e focada, enquanto Mateus, descrito como leve e divertido, adora festas e a companhia de amigos. Juntos, prometem trazer leveza e humor para o programa.

Diogo Almeida e Vilma (filho e mãe)

O ator Diogo Almeida, de 40 anos, e sua mãe, Vilma, de 68, destacam o amor e a amizade como a base da relação. Diogo, conhecido por protagonizar a novela Amor Perfeito (2023), tem uma carreira consolidada como ator e psicólogo. Vilma, estudante de Nutrição, é apaixonada pelo BBB e se define como alegre e determinada.

Gracyanne Barbosa e Giovanna (irmãs)

Gracyanne Barbosa, fisiculturista e influenciadora, entra no programa ao lado da irmã mais nova, Giovanna, de 26 anos, veterinária. Naturais de Campo Grande, as duas compartilham o amor por animais e pela dança. Gracyanne é conhecida pelo estilo de vida disciplinado, enquanto Giovanna se destaca pelo carisma e pela bondade.

Grupo Pipoca

Edilberto e Raissa (pai e filha)

Os mineiros Edilberto, de 42 anos, e Raissa, de 19, vêm do universo circense. Edilberto, palhaço de uma tradicional família de artistas, e Raissa, sua versão "feminina", têm uma conexão única e prometem trazer muita diversão para o programa.

Camilla e Thamiris (amigas)

Camilla e Thamiris, amigas de longa data, formam uma das duplas do grupo Pipoca. Com personalidades diferentes, as duas destacam a cumplicidade como trunfo para enfrentar os desafios do reality.

João Gabriel e João Pedro (gêmeos)

Os irmãos João Gabriel e João Pedro trazem uma dinâmica familiar ao programa. Os dois se descrevem como competitivos e parceiros, prontos para encarar as adversidades juntos.

Com participantes que unem fama, carisma e histórias marcantes, a nova edição do Big Brother Brasil promete conquistar o público e criar momentos inesquecíveis. A estreia, marcada para 13 de janeiro, já é aguardada com grande expectativa.

