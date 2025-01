BBB: Edy e Raissa, Mateus e Vitória e Daniele e Diego foram 2º paredão

Três duplas competem para ficar na casa do BBB 25 neste segundo paredão da edição. Edy e a filha, Raissa foram indicados por Camilla e Thamiris que atenderam o big fone na madrugada de domingo (26), ganhando imunidade e a chance de indicarem alguém direto para a berlinda.

A atriz Vitória Strada e o amigo, Mateus, foram escolhidos pelos líderes Diogo e Vilma. Pelos votos da casa, Diego e Dani Hypolito e Eva e Renata empataram com quatro votos cada. No desempate, os líderes escolheram os irmãos ginastas para o paredão.



Indicados por Thamiris e Camilla após o Big Fone, Edilberto e Raissa ganharam o Contragolpe e puxaram Guilherme e Delma para a berlinda. No entanto, a dupla de genro e sogra escaparam na prova Bate e Volta.

A votação é para eliminar a dupla mais votada na terça-feira (28).



