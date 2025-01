BBB25: Arleane e Marcelo são os primeiros eliminados da casa com 55,95% dos votos

Arleane e Marcelo foram a primeira dupla a deixar a 25ª edição do Big Brother Brasil. Os dois foram eliminados no paredão desta terça-feira (21).

A dupla deixou reality com 55,95% da média dos votos do público. Eles estavam no paredão com Diogo Almeida e Vilma (36% da média dos votos) e Edilberto e Raissa, que receberam 8,05% da média.

Neste ano, os participantes disputam o prêmio milionário em duplas, uma configuração inédita no reality. As duplas podem ser formadas por familiares, amigos ou até mesmo casais.

