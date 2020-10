"Bombadão" capota veículo e morre na MS-147

O pedreiro Davi Antônio de Assis, de 42 anos, conhecido como "Bombadão", morreu na noite deste domingo (25) ao capotar o veículo na curva da Linha do Major Pedro, na MS-147, entre os distritos de Vila Rica e São José, no município de Vicentina. Ele estava voltando para casa.

De acordo com o site MS News, Davi estava com mais dois amigos e estava conduzindo um Vectra, branco, quando perdeu o controle da direção e capotou. Ele ficou prensado embaixo do carro. Outros dois jovens saíram ilesos.

Um deles relatou à polícia que eles passaram o domingo bebendo em Fátima do Sul. O carro estava em alta velocidade e na curva da Linha do Major Pedro, Davi perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista, foi derrubando uma cerca e acabou capotando após bater em uma árvore.

O Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A pericia foi acionada e realizou os procedimentos de praxe. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

