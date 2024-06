Bombeiros resgatam ribeirinhos no Pantanal após incêndios

Atuando há cerca de 77 dias em incêndios ocorridos em várias áreas do Pantanal, o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul recebeu reforços da aeronave ‘air tractor’, que está atuando no estado desde terça-feira (11) por conta da intensificação de focos de queimada. Além do apoio aéreo, as equipes de salvamento precisaram realizar o resgate de algumas famílias de ribeirinhos.

No sábado (15), em outra área distante aproximadamente 30 quilômetros de Corumbá, os bombeiros resgataram uma família de ribeirinhos, que teve a residência cercada pelo fogo e não conseguiu sair. A mãe e os três filhos, de 10, 5 anos e 12 meses, foram levados para a cidade e as equipes conseguiram proteger a casa e extinguir as chamas.

Também no fim de semana, nas proximidades da cidade de Corumbá, uma equipe foi acionada pelo SCI (Sistema de Comando de Incidentes), em Campo Grande, para efetuar o monitoramento e combate do foco do incêndio florestal. O deslocamento para a área queimada ocorreu com uso de embarcação, para preservar pastagens e evitar a evolução do foco para outras áreas, e a equipe contou com apoio da aeronave ‘air tractor’.

Na atual fase da Operação Pantanal 2024, mais de 100 bombeiros e militares atuam em operações de combate aos incêndios, inclusive com o apoio do Exército e da Marinha.

Operação - As ações de combate aos incêndios florestais em Mato Grosso do Sul tiveram início no dia 2 de abril, como fase de prevenção, e no dia 15 de maio começaram a instalação pelas equipes do Corpo de Bombeiros das bases localizadas em diferentes áreas no Pantanal.

Os locais servem de suporte para os bombeiros e equipamentos durante a temporada do fogo. No Pantanal, a instalação das bases avançadas ajuda a reduzir o tempo de resposta para as ações de combate em locais remotos e de difícil acesso, além de contribuir no monitoramento das áreas localizadas na divisa com o estado do Mato Grosso e na fronteira com a Bolívia.

A atuação dos bombeiros faz parte de um plano abrangente do Governo do Estado para diminuir os dados dos incêndios florestais no Pantanal, devido ao alerta climático para todo Mato Grosso do Sul que registra chuvas abaixo da média desde dezembro do ano passado.

