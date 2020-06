Bosque Drive-In exibirá filmes por R$ 60; veja a programação

O Shopping Bosque exibirá a partir de quarta-feira (17), filmes pelo projeto Bosque Drive-In, uma opção de cinema na qual se assiste ao filme dentro do carro, uma forma de contornar a falta dos filmes em telonas de salas tradicionais que estão suspensos devido à pandemia de Covid-19.

O Bosque Drive-in acontecerá de 17 a 21 de junho, com sessões duplas. Os filmes serão exibidos no estacionamento do shopping. Só será possível participar quem estiver com carro. A recomendação é de até duas pessoas por carro, mas, quem quiser, pode ter até 4 pessoas por veículo.

O local onde cada veículo estará estacionado será determinado pela ordem de chegada. “Será uma experiência inovadora para o público campo-grandense, resgatando o cinema drive-in, em uma atmosfera que mescla o 'retrô' ao que há de mais moderno de imagem e som”, explica o gerente de marketing Diogo Salgado.

O som será transmitido por meio de frequência, então será necessário que os carros tenham rádio FM. Também podem ser utilizados celulares com rádio FM.

Os aperitivos ficam por conta do Gotap, que em parceria com o Bosque Drive-In, oferecerá aos clientes acesso exclusivo para as lojas de alimentação do shopping, e quando o pedido for feito de maneira on-line, a compra será entregue no carro do cliente, por atendentes caracterizados e utilizando os EPIs necessários.

Os ingressos custam R$60 reais por pessoa. Quem preferir pode aderir à Meia Entrada Social, ou seja, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, a entrada passa a custar R$30. Crianças até 7 anos não pagam. O estacionamento é gratuito

Os ingressos podem ser adquiridos pelo hotsite, www.hojeeumereco.com . A partir da compra, o cliente receberá um QRCode que deverá ser apresentado para acesso a sessão.

Confira a Programação

- 17/06: John Wick: Um novo dia para matar - 21:10

- 18/06: La La Land - 17:30 e 21:10

- 19/06: Até Que a Morte Nos Separe 3 - 17:30 e 21:10

- 20/06: Rock Dog: No Faro do Sucesso - 17:30

- A Maldição da Casa Winchester - 21:10

- 21/06: Rock Dog: No Faro do Sucesso - 17:30

- A Maldição da Casa Winchester - 21:10

Deixe seu Comentário

Leia Também