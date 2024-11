Brasileiro se torna o homem mais velho do mundo

Natural de Maranguape, no Ceará, o brasileiro João Marinho Neto, de 112 anos, se tornou o homem mais velho do mundo, segundo o ranking do LongeviQuest, conseguindo o título após a morte do britânico John Tinniswood neste ano.

Segundo o LongeviQuest, João Marinho, que já era reconhecido como o homem vivo mais velho do Brasil e da América Latina, se tornou o último homem nascido em 1912 vivo. Ele nasceu em 5 de outubro daquele ano.

Além de João Marinho, o ranking da LongeviQuest aponta que, dentre os cinco homens mais velhos do mundo, três deles são brasileiros. Confira:

- João Marinho Neto – 112 anos – Brasileiro

- Josino Levino Ferreira – 111 anos – Brasileiro

- Ken Weeks – 111 anos – Australiano

- Hilario Orozco Lemus – 111 anos – Mexicano

- Primo Olivieri – 110 anos – Brasileiro

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também