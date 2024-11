Brinquedos da campanha Caixa Encantada são entregues às instituições

A “Caixa Encantada – Doe um Brinquedo. Compartilhe Magia” realizou nesta quinta-feira (28), a entrega de centenas de brinquedos arrecadados nas últimas semanas que irão para cerca de 300 instituições no estado, que atendem crianças e jovens.

A campanha organizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SAD), tem a Fiems como instituição parceira, além de outras entidades privadas. No ano passado, foram arrecadados mais de 45 mil brinquedos, que garantiram um Natal mais feliz para milhares de crianças e adolescentes.

A diretora da Semalo Adriana Sato ressaltou a importância da Federação das Indústrias participar de ações em prol da sociedade. “Essa é uma iniciativa que nós podemos contribuir com um pouco de alegria, de felicidade, de brincadeiras para as famílias que não têm condições de ter um Natal com presentes. A Fiems também cedeu o espaço do Albano Franco, onde foi criada uma instrução de trabalho para fazer a triagem, organização e destinação dos brinquedos arrecadados”, ressaltou.

A campanha tem como madrinha a primeira-dama do Estado Mônica Riedel, que agradeceu as doações arrecadadas na Fiems. “A Federação é uma grande parceira nossa em todas as campanhas. Tenho certeza que esses presentes vão chegar no Natal das crianças trazendo mais alegria, trazendo um sentimento de pertencimento, principalmente. Que esses brinquedos possam fazer com que elas tenham a imaginação, a criatividade, que é tão inerente à infância. Parabéns a todos que participaram, muito obrigada”, finalizou.

O secretário de Estado de Administração, Frederico Felini, destacou o empenho dessa parceria. “Não tenha dúvida que esse apoio é fundamental para a gente passar um Natal muito mais alegre para as famílias e ter as crianças sul-mato-grossenses com um pouco mais de esperança”, reconheceu.

