Vídeo - Buraco em rede de esgoto vira chacota no Danúbio Azul

Um buraco na esquina entre as ruas Alitalia com a rua Vagner Jorge Bortotto Garcia, no bairro Danúbio Azul, virou motivo de protesto e chacota entre moradores do bairro, na manhã deste sábado (13).

A família do mestre de obras Antônio Leal Santana, fez um vídeo falando sobre o problema e enviou ao Whatsapp do JD1 Notícias. Segundo o morador, o buraco na rede de esgoto está aberto há uma semana, e a empresa responsável Águas Guariroba, não enviou equipes até o momento.

Fezes estão expostas e o mau cheiro começou a exalar e impregnar as residências mais próximas. “Cheio de baratas, é um absurdo esse buraco, pelo amor de Deus gente! Vamos dar um jeito!”, reclama uma das pessoas que aparece na gravação.

O açougueiro Sandro Borges, morador do bairro chegou a sentar no vaso sanitário para "ler um jornal".

Em contato com a assessoria de comunicação da concessionária foi dito que uma equipe irá ao local para fazer as verificações.

Veja o vídeo:

