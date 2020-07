Caixa faz depósito do FGTS nesta segunda; veja quem recebe

Priscilla Porangaba, com informações da Caixa Econômica Federal

Os trabalhadores da iniciativa privada que têm Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ( FGTS ) e que fazem aniversário em abril terão o valor de até R$ 1.045 referente ao FGTS emergencial creditado nesta segunda-feira (20) em contas poupanças sociais digitais abertas pela Caixa Econômica Federal.

19/07/2020

Os trabalhadores da iniciativa privada que têm Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ( FGTS ) — e que fazem aniversário em abril— terão o valor de até R$ 1.045 referente ao 'FGTS emergencial' creditado nesta segunda-feira (20) em contas poupanças sociais digitais abertas pela Caixa Econômica Federal .

A nova modalidade de saque do FGTS liberada pela Caixa, que pretende beneficiar cerca de 60 milhões de brasileiros, terá duas etapas: depósitos em conta, que são automáticos, e os saques. A primeira delas começa nesta segunda para os trabalhadores nascidos em abril.

O calendário de depósitos nas contas digitais seguirá até 21 de setembro, quando serão contemplados os nascidos em dezembro. A espera pelo saque em espécie do FGTS dito emergencial pode durar até cinco meses , já que aniversariantes do último mês do ano só poderão sacar os valores a partir de 14 de novembro.

Limitado a R$ 1.045, o saque pode ser feito de contas inativas (trabalhos anteriores) ou ativa (atual emprego), mas, independentemente da quantidade de contas e o valor disponível, o teto a ser sacado por uma pessoa é um salário mínimo, R$ 1.045.

A consulta ao saldo do FGTS já está disponível e pode ser feita no site ou por meio da central telefônica 111.

No primeiro momento, os trabalhadores vão receber o crédito automático em contas abertas pela Caixa em nome dos beneficiários. Quem não quiser sacar precisa informar à Caixa até 30 de agosto de 2020. Se a decisão não for comunicada, o valor será depositado automaticamente na conta poupança.

Os recursos que não forem sacados serão devolvidos à conta vinculada do trabalhador com a correção devida. A data limite para os saques é 30 de novembro, então quem não movimentar a nova conta digital até lá terá o valor automaticamente devolvido para a conta do FGTS .

Para sacar os recursos em espécie ou fazer transferências para outras contas na Caixa ou em outros bancos, será preciso aguardar alguns dias a partir da data do crédito, obedecendo à mesma sistemática do pagamento do auxílio emergencial. Os dois calendários, de depósitos e saques, já foram detalhados e podem ser conferidos a seguir:

Nascidos em janeiro – 29 de junho;

Fevereiro – 6 de julho;

Março – 13 de julho;

Abril – 20 de julho;

Maio – 27 de julho;

Junho – 3 de agosto;

Julho – 10 de agosto;

Agosto – 24 de agosto;

Setembro – 31 de agosto;

Outubro – 8 de setembro;

Novembro – 14 de setembro; e

Dezembro – 21 de setembro.

Autorização de saques e transferências

Nascidos em janeiro – 25 de julho;

Fevereiro – 8 de agosto;

Março – 22 de agosto;

Abril – 5 de setembro;

Maio – 19 de setembro;

Junho – 3 de outubro;

Julho – 17 de outubro;

Agosto – 17 de outubro;

Setembro – 31 de outubro;

Outubro – 31 de outubro;

Novembro – 14 de novembro; e

Dezembro – 14 de novembro.

