Caixas-pretas gravaram "com êxito" vozes e dados sobre acidente em Vinhedo

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), confirmou nesta terça-feira (13) que as caixas-pretas do ATR 72 da Voepass Linhas Aéreas, que caiu na última sexta-feira (9), gravaram “com êxito” os registros de voz e dados da aeronave.

Desde sábado (10), as duas caixas pretas, uma responsável por registrar as conversas e sons dentro da cabine - Cockpit Voice Recorder (CVR) - e outra por armazenar informações e parâmetros da aeronave - Flight data recorder (FDR) -, estão sendo analisadas no Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo (Labdata) do Cenipa, em Brasília (DF).

Segundo o órgão, os peritos que estão analisando o CVR estão realizando um estudo minucioso dos diálogos e sons da cabine a fim de identificar os "possíveis alarmes sonoros" que foram acionados na aeronave no momento do acidente.

Já os responsáveis pelo FDR estão no processo de conversão das informações eletrônicos para unidades de engenharia.

O Brasil, por ser signatário da Convenção de Chicago sobre aviação civil, tem o dever de convidar para a comissão de investigação integrantes de órgãos de países estrangeiros que tenham relação com a aeronave em questão.

No caso do acidente da Voepass, a aeronave foi fabricada na França e os motores no Canadá, por isso, investigadores do Escritório de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil da França (Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile, BEA na sigla em francês) e do Conselho de Segurança nos Transportes do Canadá (Transportation Safety Board, TSB, na sigla em inglês) farão parte das investigações.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também