Morador de Chapadão chegou a embarcar com a família no avião da Voepass; assista ao relato

Fernando Morais, usou as redes sociais para relatar a situação onde chegou a entrar na aeronave da Voepass antes do acidente que vitimou 62 pessoas e 1 cachorro em Vinhedo (SP), na sexta-feira (9), ainda de acordo com o morador de Chapadão do Sul, havia "muitos lugares trocados" no avião.

“A vida é um sopro e é estranho pensar que na manhã de hoje eu e minha família estávamos dentro deste avião que caiu. Entramos por engano, ficamos uns 30 minutos ou mais junto com a tripulação que sofreu o acidente na volta de Cascavel para Guarulhos. Não esqueço o rosto da comissária Débora que nos ajudou a descer a bagagem para que trocássemos de avião. Enfim, um dia que nunca vou esquecer. Quando cheguei em Chapadão do Sul que me falaram do acidente. Ficamos em choque porque sabíamos que o avião da Voapass fazem um bate e volta neste trajeto. Foi para cascavel pela manhã. Desembarcaram os passageiros e estavam retornando com outros passageiros que morreram no trágico acidente”.

"A gente conseguiu sair daquele avião e entrou no nosso certo".

Fernando também lembrou do carinho das comissárias de bordo com sua família. Veja o relato:

