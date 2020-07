Câmara convida Mandetta para falar sobre pandemia

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falará sobre os aspectos gerais da pandemia no Brasil em live promovida pela Comissão Especial em apoio ao Combate à Covid-19 da Câmara Municipal de Campo Grande na próxima quarta-feira (8).

Serão abordados durante a live, o pico da doença no Brasil, o uso de máscaras como barreira de proteção, as medidas que devem ser tomadas para o retorno seguro nas escolas, a testagem no Brasil para Covid-19, o isolamento social como estratégia de evitar o contágio generalizado, a capacidade do Sistema Único de Saúde, Gestão Pública de enfrentamento, tratamentos e vacina contra a nova doença, entre outros.

A live poderá ser acompanhada a partir das 9h30, pelo facebook.com/camaracgms.

