Campo Grande é a quinta cidade com mais infiéis no Brasil

A pandemia não deve estar sendo boa para alguns casais campo-grandenses. É o que aponta um levantamento feito pela Ruby Life, apontando as 20 cidades brasileiras com maior número de usuários do Ashley Madison, neste período de quarentena.

Ashley Madison se trata de uma plataforma para relacionamentos extraconjugais [TRAIÇÃO]. Campo Grande tem a quinta posição nas TOP 20 do Brasil, ficando atrás de Goiania (GO), São Paulo (SP), Manaus (AM) e Brasília (DF). Esta lista baseia-se em inscrições na Ashley Madison de 21 de março a 1 de julho de 2020 em uma base per capita. Veja o resultado abaixo:

Para o diretor de estratégia da Ashley Madison, esses casos extraconjugais virtuais servem como uma válvula de escape para indivíduos que lidam com pressões crescentes no casamento e na vida doméstica. "Com o aumento das taxas de divórcio nos países que iniciaram a reabertura, oferecemos um caminho alternativo para ajudar as pessoas a lidar e, finalmente, ajudar os casais a preservar o casamento depois que a poeira baixar", disse.

