Cantor sertanejo cancela shows ao ser diagnosticado com tumor cerebral

O cantor sertanejo Augusto, da dupla com Rafael, anunciou nessa segunda-feira (11), após passar mal e ser internado, que estará cancelando todos os shows pelos próximos três meses após ser diagnosticado com um tumor cerebral.

Conforme nota da dupla, o tumor foi descoberto após Augusto não se sentir bem no fim de maio e ter uma convulsão. Durante exames, que surgiram após o episódio, os médicos encontraram o tumor no cérebro dele.

Ainda segundo a nota, o cantor será submetido a uma cirurgia ainda nos próximos dias.

"Toda luta, toda glória em nome de Jesus. Vamos passar por mais um obstáculo. Afinal, ninguém disse que seria fácil, não é mesmo? Deus ilumine o meu parceiro e toda sua família. Te amo, meu primeira", disse Rafael, dupla de Augusto, em nota de apoio ao amigo.

A dupla estourou nas paradas de sucesso no início do ano passado, com a música ‘Dona Chica’.

