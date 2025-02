Cão de Dourados é eleito Pet do Ano no prêmio iBest

O Golden Retriever Alfredo, pet douradense com mais de 800 mil seguidores nas redes sociais, conquistou o título de Pet do Ano no iBest, maior prêmio da internet brasileira.

A cerimônia de premiação aconteceu na última sexta-feira (14), no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre (RS), onde Alfredo foi eleito pelo voto da Academia, composta por influenciadores, especialistas e profissionais do meio digital. O prêmio foi apresentado pela modelo e apresentadora Ana Hickmann, que celebrou os destaques da internet brasileira.

Na disputa por voto popular, Alfredo também foi finalista, mas o título ficou com Malcom Salsicha, um dachshund famoso por suas histórias divertidas criadas pelo tutor. O cão chegou ao evento de limusine.

Para garantir a presença no evento, Alfredo e sua tutora, Maria Eduarda Barros, enfrentaram uma jornada de 25 horas de carro de Dourados até Porto Alegre. A decisão de viajar por terra foi tomada para garantir o conforto do pet, evitando o transporte no bagageiro do avião.

Ela também agradeceu o apoio dos fãs do golden, carinhosamente chamados de "jurídico do Peixão". "Eles votaram muito até que chegássemos à final. Sem eles, nada disso seria possível", destacou.

Alfredo ganhou popularidade nas redes sociais por meio de vídeos que mostram sua rotina, visitas a locais pet friendly e suas aventuras pelo Brasil. Apaixonado por água, ele recebeu o apelido de "Peixão Dourado do Pantanal" graças aos vídeos virais nadando nos rios de Bonito.

O golden também é conhecido por seu engajamento em causas sociais, participando de feiras de adoção de pets e realizando visitas a hospitais, onde leva alegria e carinho a pacientes.

