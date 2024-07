Capital está com inscrições abertas para o curso de manipulação de alimentos

O curso de manipulação de alimentos será ministrado para duas turmas, nos períodos vespertino e noturno, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL CG), a partir do dia 12 de agosto.

Durante o curso, serão abordados conhecimentos básicos sobre higiene pessoal, e saúde do manipulador, contaminação, com os riscos associados e suas formas de prevenção. São ministrados conhecimentos básicos sobre microbiologia, doenças transmitidas por alimentos (DTA’S); procedimentos básicos e padronizados de higienização dos alimentos, utensílios, equipamentos e ambiente; além da qualidade da água e a importância do controle integrado de pragas.

Fazem parte do público alvo, funcionários de estabelecimentos que manipulam, preparam, armazenam ou expõem à venda alimentos preparados, tais como: restaurantes, cantinas, bares e lanchonetes. Donas de casa, empregados domésticos, cuidadores também podem melhorar suas práticas domésticas de preparo e armazenamento de alimentos realizando o curso.

Aos que concluírem o curso, será atestado com certificado de conclusão validado pela vigilância sanitária.

Turma 1 - Local: Auditório CDL CG | Rua Antônio Corrêa – 417 – Jd. Monte Líbano

Data: 12 e 13 de agosto de 2024

Horário: 13h às 17h30

Turma 2 - Local: Auditório CDL CG | Rua Antônio Corrêa – 417 – Jd. Monte Líbano

Data: 19, 20 e 21 de agosto de 2024

Horário: 18h às 21h

Inscrições: Pelo telefone (67) 99870-0260 ou (67) 99642-0282.

Valor – doação de um dos itens abaixo:

1 kg de café

1 kg de chá mate

1 kg de bolacha de água e sal

1 resma de papel sulfite

As doações serão encaminhadas para o Hospital do Amor: hospitaldeamor.com.br

