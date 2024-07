Capivara é resgatada após ficar presa em espelho d'água de buffet da Capital

Uma capivara foi resgatada na manhã desta quarta-feira (3) na Avenida Mato Grosso, no Carandá Bosque, em Campo Grande, após se machucar e acabar presa no espelho d’água de um buffet da região.

Segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM), os agentes foram acionados por uma popular, que informou aos agentes que o animal estava preso no local desde a segunda-feira (1º). Ao chegarem até o estabelecimento, os guardas notaram que o animal estava machucado.

Cuidadosamente, a equipe de três guardas realizou a captura do animal e o encaminhou para o Hospital Veterinário do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde receberá os cuidados necessários.

Confira o momento em que a capivara é resgatada:

