Escolas de samba do Rio são investigadas por irregularidades trabalhistas

Nesta quarta-feira (31), a Superintendência Regional do Trabalho, em conjunto com a Polícia Federal, realizaram uma operação para apurar irregularidades trabalhistas nos barracões de todas as escolas de samba do Rio de Janeiro, na Cidade do Samba.

Solicitada pelo Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ), a ação fiscal tinha como foco principal o barracão da Mocidade Independente de Padre Miguel, pois a agremiação foi condenada em ação civil pública proposta pelo MPT exigindo o cumprimento de diversos direitos trabalhistas.

O MPT-RJ informa ainda que aguarda o resultado da fiscalização para tomar as providências necessárias.

Deixe seu Comentário

Leia Também