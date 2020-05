Carrefour é autuado por vender mais de 50 produtos vencidos

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Uma denúncia levou a equipe de fiscalização do Procon Municipal, a realizar diligências no Hipermercado Carrefour, localizado no Shopping Campo Grande, onde foram encontrados diversas irregularidades.

A denúncia chegou ao Procon na segunda-feira (25), e durante os trabalhos de fiscalização foram encontrados expostos nas gôndolas para venda e posteriormente para o consumo, 51 itens vencidos, entre eles, 26 pacotes de goma de gelatina e produtos impróprios.

No total foram descartados mais de 11 quilos de produtos vencidos que podem ser prejuciais à saúde de quem consome. O estabelecimento foi autuado e o responsável tem o prazo de dez dias para fornecer explicações.

Orientação

O consumidor deve sempre observar as datas de validade e as condições dos produtos expostos nas gôndolas dos estabelecimentos.

Para realizar denúncia, reclamações ou dúvidas, o consumidor pode entrar em contato através do aplicativo Fala Campo Grande, diretamente na sede do Procon, Avenida Afonso Pena 3128 ou em redes sociais.

