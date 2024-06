Causa da morte de Chrystian é revelada; saiba mais

Saiba Mais Cultura Morre o cantor Chrystian, que fez dupla de sucesso com Ralf

O Hospital Samaritano Higienópolis revelou, em nota enviada à imprensa nesta quinta-feira (20), que o cantor Chrystian, ex-dupla e irmão de Ralf, morreu devido a um choque séptico em decorrência de uma pneumonia agravada por comorbidades.

“O Hospital Samaritano Higienópolis informa que o cantor Chrystian José Pereira da Silva Neto faleceu na noite desta quarta-feira (19/06) na unidade. O motivo do óbito foi choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. A instituição se solidariza com os familiares e amigos”, diz o comunicado.

O cantor faleceu na noite desta quarta-feira (19), horas após ser internado na unidade hospitalar. Segundo nota, ele foi hospitalizado após ser diagnosticado "com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado".

