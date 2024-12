Ceia de Natal Solidária do Instituto Maná do Céu será no sábado (21)

Nos últimos oito anos, o Instituto Maná do Céu realiza a Ceia de Natal Solidária e reúne cerca de 700 pessoas, proporcionando uma festa gratuita com distribuição de brinquedos. Neste ano, a celebração será neste sábado (24), a partir das 19h, na sede da organização, localizada na Rua Caraíba, 449, Jardim Canguru, Campo Grande.

Este dia especial também marcará o lançamento do audiovisual “Pedido de Natal”, canção e videoclipe dos cantores Jonavo, ex-membro da banda Folk na Kombi e Ana Vilela, interprete da canção 'Trem Bala'. A música da dupla foi lançada nas plataformas de música no dia 12 de dezembro.



O videoclipe foi gravado em Campo Grande, terra natal do cantor e compositor Jonavo, com cenário natalino. Contou com a participação dos jovens do coral “Vozes da Periferia”, da ONG “Maná do Céu”, de Campo Grande, MS.

“Neste ano nossa ceia solidária será ainda mais especial, com a oportunidade de celebrar com Jonavo e Ana Vilela. Quando recebemos o convite para participar do clipe, as crianças se sentiram amadas e valorizadas, sendo inspiração para os jovens que sonham com a carreira artística poder ter essa experiência com dois artistas tão queridos e importantes da música popular brasileira”, ressalta Carla Rodrigues, presidente da organização.

O Instituto Maná do Céu Para os Povos é uma OSCIP sem fins lucrativos, constituída há 15 anos. No ano de 2024, atenderam diretamente mais de 120 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social oriundos de vários bairros da região do Anhanduizinho, periferia campo-grandense. Os objetivos de transformação socioambiental do Instituto Maná do Céu estão alinhados com a nossa missão, a fim de contribuir com isso, atuamos em dois eixos estratégicos, o Desenvolvimento Territorial que visa fortalecer o território e a comunidade e Desenvolvimento Integral de Crianças e Adolescentes através de atividades no contraturno escolar.

