Centro de Convenções Dr. Günter Hans reabre para eventos em julho

O prédio do Centro de Convenções Dr. Günter Hans no Hospital São Julião, inaugurado em 2001 reabre no próximo 1º de julho, às 8h30, após reforma.

O espaço de eventos também estará disponível ao público externo. O prédio, criado por Jurandir Nogueira faz parte de um conjunto de obras que o arquiteto deixou no hospital.

O lugar contará com a inauguração da galeria dos ex-presidentes, com nomes como os de Inah Machado Metello, Glorinha Lessa Coelho, Renato Alves Ribeiro, Carmélio Roos, Dra. Beatriz Dobashi e Geraldo Maiolino. "O São Julião é um hospital filantrópico diversificado, com atuação na assistência médica, com um trabalho inédito na área de meio ambiente e com uma história construída dentro de Mato Grosso do Sul, que precisa ser conhecida. Essa história passa pela arte e pela cultura e agora estamos compartilhando esse legado com a população”, declarou o presidente, Carlos Melke.

Durante a cerimônia os benfeitores do hospital irão receber pela primeira vez o Troféu Hospital São Julião,, iniciando-se pelos pioneiros, a exemplo do arquiteto Jurandir Nogueira, Dr. Orestes Rocha, Maria Olga Mandetta, Frei Hermano Hartmann e seu companheiro de luta, Erliene Palhano, Nerone Maiolino, a enfermeira italiana Gabriella Pellizzer e duas funcionárias que trabalham há 48 anos no hospital, Delcira Coimbra e Elza Rabelo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também