Cerrado perdeu Ã¡rea equivalente Ã  MaceiÃ³ em janeiro

Dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado (SAD), divulgado nesta quinta-feira (29), mostraram que o Cerrado brasileiro perdeu uma área equivalente ao estado de Maceió durante o mês de janeiro, cerca de 51 mil hectares de vegetação nativa.

O SAD, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), alertou que a área pode ser maior ainda, já que a grande quantidade de nuvens, típicas desta época do ano, reduzem a capacidade de os satélites detectarem a supressão da vegetação.

Em relação ao mesmo período de 2023, foi registrado um aumento de 10% no desmatamento, no entanto, quando comparado ao registrado em dezembro, houve uma queda de 48% no desmatamento. No período dos últimos 11 meses, janeiro foi o mês com o menor nível de desmatamento.

