Cientistas capturam pela 1Âª vez na histÃ³ria o sexo entre baleias-jubarte

Pela primeira vez na história foi registrado o sexo entre duas baleias-jubarte, e após análise das imagens por pesquisadores, foi concluído que este momento entre os animais foi protagonizado por dois machos da espécie.

O registro foi publicado nesta terça-feira (27) na revista científica Marine Mammal Science. A atividade sexual, no entanto, foi registrada há pouco mais de dois anos atrás, em 19 de fevereiro de 2022 próximo à ilha de Maui, no Havaí, quando as duas baleias se aproximaram do barco dos pesquisadores, que estava com os motores desligados.

As duas baleias foram observadas interagindo entre si e circularam o barco por várias vezes, se mantendo a aproximadamente 5 metros da superfície. A observação dos pesquisadores durou cerca de 30 minutos.

Durante certo momento da observação, uma das jubarte se aproximou por trás da outra e a penetrou, parecendo segura-la com suas duas nadadeiras peitorais, com cada penetrada durando cerca de dois minutos.

Após análise das imagens por pesquisadores e uma amostra anterior de biópsia de uma das baleias, que já havia sido documentada pela Pacific Whale Foundation em 2020, foi possível se concluir que os animais se tratavam de dois machos.

O estudo apontou que, apesar de décadas de estudo, relatos de penetração feita entre machos são raros, e o momento do sexo entre as jubarte ainda não havia sido captado em imagem, o que torna a captura ainda mais rara.

“Embora esta seja a primeira vez que foi relatado para baleias jubarte, o comportamento homossexual é comum no reino animal e bem documentado para muitas espécies de cetáceos [mamíferos aquáticos]. A primeira atividade sexual documentada entre baleias-jubarte acrescenta detalhes e conhecimentos valiosos para a nossa compreensão dessas magníficas criaturas, oferecendo novos insights sobre o comportamento reprodutivo desta espécie”, afirmou a Pacific Whale Foundation, que financiou o estudo, de autoria de Stephanie Stack.

