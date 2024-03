'CNH MS Social' celebra mais um habilitado PcD e alerta para Ãºltima chamada

Dos 118 candidatos PcD (Pessoa com Deficiência) do interior de Mato Grosso do Sul convocados na última semana, para darem início ao processo de primeira habilitação de graça pelo Programa CNH MS Social, apenas 55% compareceram. No entanto, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) fará a segunda e última chamada.

“Esses já são os últimos da modalidade a serem chamados. E é importante que compareçam para não perder a oportunidade de ter todo o processo de primeira habilitação custeado pelo Governo do Estado. O edital prevê duas convocações, e já no início da próxima semana vamos publicar essa segunda e última chamada”, afirmou a coordenadora do programa, Priscila Miyahira Borges.

Os beneficiários convocados são de Selvíria, Três Lagoas, Anaurilândia, Bataguassu, Batayporã, Ivinhema, Nova Andradina, Coxim, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel, Sonora, Campo Grande, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque, Camapuã, Jaraguari, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Terenos.

Habilitado

Ao contrário de quem não compareceu para iniciar o processo, teve quem comemorou a aprovação no exame prático de direção veicular. O mais recente habilitado pelo Programa CNH MS Social é morador de Ladário. Anderson Maia Nogale, de 38 anos, foi aprovado na última quinta-feira (21).

“É uma conquista que há tempos eu estava buscando e agora chegou. Meu pensamento antes era improvável, eu não sabia nem dirigir, mas agora realizei meu sonho. Eu via as pessoas dirigindo mas para mim eu achava impossível”, relatou.

A insegurança foi superada e Anderson passou de primeira. Aprovação que ele atribui isso aos profissionais que o acompanharam nas etapas teórica e prática. O agradecimento também vem em forma de motivação para outras pessoas. “Diria que é um bom incentivo (o programa) para as pessoas que realmente precisam e que acham que não é capaz. Eu sou um exemplo disso, de que tudo é possível”.

Anderson é o 10° candidato PcD a conquistar a habilitação pela iniciativa do Governo do Estado.

