Coca-Cola oferta capacitação para empreendedoras do ramo de alimentos

O programa ‘Empreenda Como Uma Mulher’ é realizado através da Coca-Cola FEMSA Brasil e Aliança Empreendedora em parceria com a Funtrab e a Semadesc oferecendo capacitação gratuita para mulheres que atuam no ramo da alimentação ou que estejam entrando no mercado.

São 500 vagas em Mato Grosso do Sul, sendo 300 para Campo Grande e outras 100 vagas para Itaporã/Dourados e 100 para Três Lagoas. As inscrições estão abertas até o dia 2 de agosto através do link https://evento.empreenda-ms.com.br/empreendacomoumamulher

Nas últimas edições, realizadas em São Paulo e Minas Gerais, mais de 1.800 mulheres concluíram o programa e foram certificadas no ‘Empreenda Como Uma Mulher’.

As atividades começam no dia 5 de agosto, inclui Cineclubes presenciais e turmas de capacitação no WhatsApp, além de momentos de networking entre as participantes. Com conteúdos presenciais e online, a capacitação inclui planejamento estratégico, vendas, marketing digital, redes de contatos, gestão financeira e boas práticas em gestão de negócios.

“A ideia principal da parceria com a Coca-Cola FEMSA é levar até as mulheres empreendedoras do Estado de Mato Grosso do Sul uma qualificação e a ideia de melhorar o seu negócio aprender a empreender é começar a criar o seu próprio caminho”, destaca Marina Hojaij Carvalho Dobashi, diretora-presidente da Funtrab.

Confira os locais, datas e horários do Cineclube

Campo Grande

05/08(segunda-feira)

18h30 às 21h30 - Auditório Paróquia Santa Rita de Cássia – Rua João Maiolino, 306 – Bairro Universitário

06/08 (terça-feira)

08h30 às 11h30 - Anfiteatro Insted, Rua 26 de Agosto, 63 – Centro

13h30 às 16h30 - Anfiteatro Insted, Rua 26 de Agosto, 63 – Centro

07/08 (quarta-feira)

08h30 às 11h30SEBRAE – R. da Divisão, 545 – B. Parati

15/08 (quinta-feira)

08h30 às 11h30 - SEBRAE R. Jerônimo de Albuquerque, 1.758 – Nova Lima

13h30 às 16h30 - SEBRAE R. Jerônimo de Albuquerque, 1758 – B. Nova Lima

Dourados/Itaporã

08/08 (quinta-feira)

13h30 às 16h30 - Av. Mato Grosso, 2100 Vila Planalto

18h30 às 21:30 - Av. Mato Grosso, 2100 Vila Planalto

Três Lagoas

12/08 (segunda-feira)13h30 às 16h30 - Rua Munir Tomé, 86

18h30 às 21h30 - Rua Munir Tomé, 86

13/08 (terça-feira)

08h30 às 11h30 - Rua Munir Tomé, 86

18h30 às 21h30 - Rua Munir Tomé, 86

