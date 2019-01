Com dois suicídios, enfermagem cobra atitude de conselho

Ao lamentar a morte do técnico de enfermagem Willian Flavio Correia Santos, 36 anos, encontrado morto nesta manhã, na Santa Casa, o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-MS), profissionais cobram atitude do conselho sobre a valorização da categoria.

Em nota publicada nas redes sociais, o conselho ressalta que este é o segundo caso com suspeita de suicídio envolvendo um profissional da categoria neste ano. No dia 3 de janeiro, a enfermeira Janaina Silva, 39 anos, foi encontrada morta e também com suspeita de suicídio. No dia da morte de Janaina, o conselho publicou que “baixos salários, cargas horárias exaustiva”, são fatos que levam os profissionais a ter tal tipo de crise.

O fato levanta uma indagação entre os profissionais da área que lutam pela valorização da categoria e redução da carga horária, de 40 horas semanais para 30. A redução já é realidade para os profissionais que trabalham para o município, somente no estado ainda não.

O conselho levanta a bandeira da redução da carga horária para os profissionais da categoria, mas chama a atenção o edital para o concurso público do Coren-MS, onde os profissionais terão que cumprir as 40h, como pode ser visto abaixo.

Na publicação de hoje, onde o conselho lamenta a morte de Willian, a reclamação de profissionais para a regulamentação da categoria é quase que unanime. “Coren, cadê nossas resoluções? Vamos por em prática? Até quando coren?”, indagou um internauta.

Ao pedir por reconhecimento e respeito, outro internauta dispara: “Ficamos doentes pela falta de respeito, por salários baixos e pra ter condições melhores temos necessidades de horas extras ou dois empregos”. “Só sabem fazer nota de repúdio fazer algo pela classe nada nem as 30 horas conseguem e segue a música dos profissionais q continuan se matando e ninguém faz nada governantes e conselhos afff só Deus pra ter misericórdia da nossa classe pq o resto totalmente descomprometido”, comentou outra profissional.

