Com “encontro das artes”, Academia de Letras comemorou 48 anos no MS

Em comemoração aos seus 48 anos de existência, a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras realizou na quinta-feira (31), o que foi considerado como um “encontro das artes”, na sede da entidade em Campo Grande.

Ao JD1 Notícias, o presidente da Academia, Henrique Alberto de Medeiros Filho, destacou que a entidade tem papel fundamental na educação e na difusão da cultura em Mato Grosso do Sul. “Os acadêmicos são importantíssimos no termo da produção literária, cultural e estamos tentando fazer o papel de difusor de cultura, de educação para buscar com que a comunidade tenha, da melhor maneira possível, uma forma de incentivo à leitura, à cultura e aos processos culturais como um todo”, ressaltou.

Henrique destaca, também, a importância da entidade na literatura regional. “A literatura produzida no estado é uma coisa. A universal abrange todas as linhas de descendências literárias, mas, a gente tem muitos escritores e autores que, ou estão, ou já passaram pela academia, que tenta também trabalhar a linguagem regional. Isso nos faz ter noção de onde estamos”, disse.

A academia foi instalada em Mato Grosso do Sul oficialmente no dia 13 de Outubro de 1972 no saguão do histórico Hotel Campo Grande. O encontro comemorativo desta semana reuniu acadêmicos e contou com os repentes de Ruberval Cunha, nas declarações de Aloízio Soares e frente à tela pintada ao vivo por Rosélia Valadão.

