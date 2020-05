Com frio às portas, Marquinhos alerta para risco

O prefeito Marquinhos Trad alertou, durante a live desta quinta-feira (21), sobre o risco maior de contágio do novo coronavírus (Covid-19), com a frente fria que se aproxima de Mato Grosso do Sul, a partir de hoje, e derrubará a temperatura no final de semana.

Marquinhos lembra que Mato Grosso do Sul, e principalmente Campo Grande irá passar por mudanças de temperatura, trazendo o clima propício à proliferação de doenças respiratórias e do próprio coronavírus. "A pandemia vai passar por um momento de extrema facilidade de contágio, porque o clima diminui, abaixa a temperatura, e a partir do momento que a temperatura é reduzida, segundo os infectologistas, o vírus tende a se espalhar mais rapidamente", afirmou o prefeito.

"A previsão de temperatura para este final de semana na nossa cidade é baixa, alguns meteorologistas arriscam até temperatura de 10°C e 8°C ou seja é algo que preocupa qualquer via respiratória”, continuou Marquinho, infatizando a importânica do isolamento social neste momento. “Por isso por favor permaneçam em suas casas. Se sair, que seja em caráter urgente e rápido, e se for ao trabalho por favor utilize os equipamentos de proteção e se higienize”, comentou.

Final de semana gelado

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o dia mais frio do final de semana será neste sábado (23), onde a temperatura mínima no Mato Grosso do Sul poderá chegar a 8°C em algumas cidades, principalmente nas regiões do centro norte, norte e nordeste, onde o tempo será nublado com pancadas de chuva.

