Com paralisia cerebral, Leonardo precisa de doações de sangue

O pequeno Leonardo Hungria Ferraz, 8 anos, tem paralisia cerebral e está internado no hospital da Cassems desde o último sábado (4), precisando de doações de sangue para o tratamento do rompimento de uma úlcera.

A mãe do menino, Lídia Hungria da Silva, 36 anos, contou ao JD1 Notícias que Leonardo está internado no CTI em estado grave. “As enfermeiras cuidam dele, e ele já chegou a usar duas bolsas de sangue por dia para repor o dele”, salientou.

As doações podem ser feitas no Hemocentro de Campo Grande e no Hospital Regional por qualquer tipo sanguíneo, pois ajuda no estoque e reposição das bolsas de sangue.

