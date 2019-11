Mãe faz campanha de doação de sangue para tratar leucemia de Madu

A família da Maria Eduarda Gonçalves “Madu”, está fazendo campanha para que voluntários façam doação de sangue para a menina que está internada no Hopital Cassems com leucemia, um câncer que ocorre na formação das células sanguíneas, dificultando a capacidade do organismo de combater infecções.

A mãe de Madu, Carlla Bernal que trabalha no Samu, publicou em seu Facebook que mais de 300 pessoas já fizeram a doação em nome da criança, e que o estoque da semana foi atingido e que aqueles que aqueles que se programaram para doar semana que vem devem ir entre os dias 18 a 22/11.

Segundo a mãe, as plaquetas tem prazo de cinco dias de validade e se não for organizado semanalmente, a Madu pode correr o risco de perder muitas das doações quando precisar futuramente.

A Maria Eduarda precisa de quatro bolsas de sangue por dia, por isso Carlla reforça que os doadores se conscientizem para as datas de recolhimento, para que as plaquetas não vençam antesde serem usadas

Para doar pode ser qualquer tipo sanguíneo e o procedimento pode ser feito no Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul), na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304 ,em nome de Maria Eduarda.

Deixe seu Comentário

Leia Também