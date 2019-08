Família promove churrasco beneficente para compra de implante coclear

A família do pequeno João Gabriel, de cinco anos, que teve um par de implantes cocleares levados durante um furto à residência registrado no dia 4 de julho, vai promover um churrasco beneficente no dia 15 de setembro com o objetivo de comprar um novo aparelho para a criança. Os convites serão vendidos antecipadamente, e também na hora do evento, a R$25. A expectativa da família é arrecadar R$120 mil.

O crime aconteceu no bairro Nova Lima, em Campo Grande, e chamou a atenção nas redes sociais, comovendo os internautas. Na ocasião, Marciana Neto, mãe do pequeno João, contou que teve a casa invadida e, entre diversos objetos furtados, como roupas, calçados e uma televisão, os ladrões levaram também um par de implantes cocleares, que eram utilizados pela criança. Além da deficiência auditiva, João tem Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O churrasco em prol da compra dos implantes contará com show de prêmios e atrações musicais, e será realizado na Chácara Xororó (saída para Cuiabá), a partir das 11h. Para mais informações e compra de convites, o telefone é (67) 99160-7039.

