Com presença do governador, Coxim celebra 129ª edição da Festa do Divino Espírito Santo

A programação em Coxim da Festa do Divino Espírito Santo, considerada a mais antiga do estado, iniciou às 6h na sexta-feira (12), com a Alvorada, representada pela saída da Casa dos Festeiros até a praça Zacarias Mourão (Pé de Cedro) e procissão até a Catedral para o café da manhã.

O governador Eduardo Riedel do início da 129ª edição da festa. "Participar da Festa do Divino Espírito Santo é sempre algo especial. Uma festa tradicional do Estado, que conta um pouco da nossa história e ainda representa toda a nossa fé. Em Mato Grosso do Sul as celebrações começaram aqui em Coxim", disse o governador.

Às 18h30, houve o hasteamento da bandeira do Divino Espírito Santo e demais bandeiras, e depois ocorreu a missa presidida pelo Dom Otair Nicoletti e o Canto Litúrgico.

A Festa do Divino Espírito Santo é um culto ao Espírito Santo, realizado em diversos estados brasileiros, em suas diversas manifestações. Em Mato Grosso do Sul começou por Coxim.

Obras importantes

Aproveitando a viagem, o governador Eduardo Riedel supervisionou obras de controle de erosão, asfalto e drenagem da Avenida Frei Cirino João Primon, conhecido como Buracão em Coxim. "Estamos olhando a necessidade de cada município sul-mato-grossense e o Buracão é uma prioridade para Coxim. Esta é uma obra emblemática, que vai mudar a realidade local e destravar vários empreendimentos", afirma Eduardo Riedel.

O governador também sobrevoou a obra da estrada da Barranqueira, que é dividida em dois lotes. Ela terá encascalhamento em 61,9 km e tem o investimento previsto de R$ 41,4 milhões. A pavimentação dos bairros Viriato, Altos de São Pedro, Centro e das Flores também foi supervisionada.

